В ряді міст Криму з’явилася соціальна реклама проти насильства в сім’ях

Наприкінці липня в рамках Національної кампанії боротьби «Стоп насильству!» в ряді міст України з’явились бігборди та сітілайти з соціальною рекламою проти насильства в сім’ях.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Зокрема, соціальна реклама розміщена в таких містах, як Київ, Сімферополь, Ялта, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків. «Реклама закликає жінок не мовчати, якщо до них застосовується насильство, а звертатись за телефоном «гарячої лінії» по допомогу», - сказав ПАВЛЕНКО.

Міністр зауважив, що такий крок зроблений не тільки для осіб, які потерпають від насильства, але й для того, аби змусити суспільство та органи державної влади активно реагувати на існуючу проблему.

ПАВЛЕНКО додав, що в рамках програми розробляються заходи по роботі з кривдниками. Раніше в Україні тільки намагались захистити жертв, а з кривдниками не працювали.

Координатор «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні», спільного Проекту Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку SIDA та Програми розвитку ООН Лариса КОБЕЛЯНСЬКА зауважила, що за даними соцдосліджень, 35-50% всіх жінок України, які перебували в лікарнях з тілесними ушкодженнями, були жертвами домашнього насильства.

За її словами, протягом одного року побутове насильство в Україні стає причиною 100 000 днів госпіталізації, 30 000 звернень у відділення травматології та 40 000 викликів лікаря, а 30-40% від усієї кількості дзвінків, які надходять до відділень міліції, пов’язані з домашнім насильством, включаючи фізичне насильство.