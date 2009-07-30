Дипломат за дипломата! Росія висилає українського куратора питань ЧФ

Росія висилає радника - керівника політичної секції Посольства України в Москві Ігоря БЕРЕЗКІНА.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві закордонних справ України.

За словами співрозмовника агентства, БЕРЕЗКІН займався всіма політичними питаннями українсько-російських відносин, зокрема питаннями тимчасового базування Чорноморського флоту РФ на території України.

Джерело повідомило, що БЕРЕЗКІН є високопрофесійним дипломатом і пропрацював у Москві лише півроку.

24 липня ЗМІ повідомили, що МЗС України відкликало акредитацію російського дипломата, співробітника українського Посольства Росії, який займається діяльністю Чорноморського флоту РФ, Володимира ЛИСЕНКА.

27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилання російських дипломатів з Грузії й України не залишиться без відповіді.

29 липня Департамент преси й інформації МЗС РФ розповсюдив повідомлення, в якому сказано, що Посла України в Москві Костянтина ГРИЩЕНКА «було поінформовано, що російська сторона пропонує українській стороні достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі й одного з радників Посольства України в Москві. При цьому рішення російської сторони щодо генерального консула України в Санкт-Петербурзі з урахуванням принципу взаємності також буде призупинено».

30 липня виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО повідомив, що МЗС вже одержало від Росії офіційний документ, в якому сказано про рішення вислати з території цієї держави двох українських дипломатів.