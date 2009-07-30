ЧФ РФ звільняє севастопольців відкрито, а нових бере нишком

Керівництво Севастопольського міського центру зайнятості стурбоване неповнотою інформації, що надає Чорноморський флот Росії про прийнятих на роботу жителів міста.

Команування ЧФ попередило міську службу зайнятості про звільнення у зв`язку з реформуванням структур флоту, що відбувається, близько 7 тисяч співробітників ЧФ РФ, 1600 з них вже скорочені.

«Насторожує така ситуація: станом на 1 січня в штатах ЧФ РФ числилося 17,5 тисяч робітників і службовців. Скорочено з початку року, як я говорив, близько 1600 осіб. Але зараз, станом на 1 липня, знову-таки в штатах ЧФ РФ числиться 17 тисяч осіб». Тобто, «якщо відняти від 17,5 тисяч 1600 осіб, то буде менше 16 тисяч. Але чому тоді цифра 17 тисяч?! Значить, йде прийом на роботу на ЧФ РФ. Про цей прийом ми не знаємо. Нам офіційно відзвітували про прийом на роботу нових співробітників тільки по 300 особам», - сказав виконуючий обов`язки директора Севастопольського центру зайнятості Олександр ШАПІРО в інтерв`ю телеканалу «Бриз».

За словами чиновника, у нього, «виникає питання про законність тих дій, які чинить адміністрація ЧФ РФ». «Це проблема, яка нас турбує», - підкреслив він.

«На сьогодні до нас із колишніх робочих і службовців ЧФ РФ по допомогу звернулися і вже одержують допомогу і весь спектр соціальних послуг більш як 300 осіб», - сказав ШАПІРО.

Він також додав, що в цьому питанні є інший аспект, психологічний. «Колишні співробітники частин і установ ЧФ РФ - люди досить добре оплачувані, вони одержують максимальний рівень допомоги, який повинен бути не вище середньою заробітної плати по регіону, зараз це близько 1980 гривень. Тобто, отримуючи таку допомогу, людина незацікавлена в своєму якнайшвидшому працевлаштуванні, оскільки середня зарплата на пропонованих вакансіях - 1080 гривень», - підкреслив чиновник.