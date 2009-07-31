Гросмейстер з Криму прийняв російське громадянство

Один з найкращих українських гросмейстерів Сергій Карякін став громадянином Російської Федерації.

Російський Президент Дмитро Медведєв підписав указ, згідно з яким Карякін став громадянином РФ.

Як нагадує КоммерсантЪ, ім`я Карякіна, який народився у Сімферополі, було внесено в Книгу рекордів Гіннеса як наймолодшого гросмейстера в світі. У складі збірної України Карякін вигравав шахову олімпіаду в 2004 році.