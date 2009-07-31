Гросмейстер з Криму прийняв російське громадянство
11:14, 31 липня 2009Крым
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Президент РФ підписав указ (фото)
Один з найкращих українських гросмейстерів Сергій Карякін став громадянином Російської Федерації.
Російський Президент Дмитро Медведєв підписав указ, згідно з яким Карякін став громадянином РФ.
Як нагадує КоммерсантЪ, ім`я Карякіна, який народився у Сімферополі, було внесено в Книгу рекордів Гіннеса як наймолодшого гросмейстера в світі. У складі збірної України Карякін вигравав шахову олімпіаду в 2004 році.
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