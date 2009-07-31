Ющенко женив сина (фото)

Дівчина - уродженка Криму

У РАГСі Печерського району Києва відбулася реєстрація шлюбу старшого сина Президента України Андрія ЮЩЕНКА та Єлізавети ЄФРОСИНІНОЇ. Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, церемонія реєстрації шлюбу відбулася у присутності вузького кола близьких родичів наречених. Дружина сина Президента - сестра телеведучої Маші ЄФРОСИНІНОЇ, з Андрієм ЮЩЕНКОМ вони знайомі вже кілька років.

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