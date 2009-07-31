Патріарх Кирил сподівається, що Крим стане місцем масового паломництва

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ сподівається на збільшення числа паломників у Криму.

«Перші кроки православної віри на нашій землі почалися тут, у Криму. Я думаю, що одне тільки це перетворює Крим на духовний центр для всього нашого народу», - сказав Предстоятель Російської Православної Церкви сьогодні в інтерв`ю журналістам у Сімферополі після освячення хрестів для куполів відновлюваного кафедрального Олександро-Невського собору.

На думку Патріарха КИРИЛА, Крим має бути не лише місцем відпочинку. «Це (Крим) не лише місце пляжного відпочинку, не лише місце приємного проведення часу, але це й місце паломництва», - зазначив він.

Глава РПЦ висловив надію, що після відродження віри у російскього народу кількість паломників до Криму, «до витоків нашого православ`я», збільшиться.

Після освячення хрестів віруючі почали кричати: «КИРИЛ – наш Патріарх».

Потім вони скандували: «Росія! Росія!».