Збитий німецький літак стане експонатом у Севастополі

Головний фрагмент німецького літака «Дорньє-24», який, як планується, стане першим експонатом підводної експозиції розміщеного в штольні, на базі колишнього заводу з ремонту підводних човнів, Військово-морського музейного комплексу «Балаклава», доставлено сьогодні вранці до причалу цієї установи.

Як передає кореспондент УНІАН, на понтоні фрагмент літака, збитого в районі бухти Козача в 1944 році, і який довгі роки знаходився на морському дні на глибині 89 метрів, сюди доставило науково-дослідне судно «Почаїв» «Державного океанаріуму Збройних Сил України».

Начальник Центрального музею Збройних Сил України полковник Віктор КАРПОВ в інтерв`ю журналістам повідомив, що для комплексу «Балаклава» сьогоднішня операція є історичною, оскільки «символізує й початок виконання нової програми, яку розробив музей спільно з науково-дослідним центром «Державний океанаріум Збройних Сил України» по підйому військово-історичних раритетів, які зберігаються на дні Чорного моря. І це також символізує початок створення у водному каналі заводської штольні музею підводної експозиції».

Планується, що в 500-метровому каналі буде розміщено «дуже визначні для історії об`єкти, щоб показати людям, що відбувалося на Чорному морі».

Начальник музею висловив жаль, що реставрація таких експонатів є дуже дорогою, тому, «ухвалено рішення, маючи таку можливість, розмістити їх у водному каналі».

За інформацією полковника, експонати підсвічуватимуться, у штольні розмістять інформацію (слайд-шоу) про той чи інший експонат або період.

КАРПОВ повідомив, що спільно з «Державним океанаріумом» планується здійснити «ще ряд експедицій», і він сподівається, що «з часом така підводна експозиція в нашому музеї буде вже готова для показу».

Заступник начальника «Державного океанаріуму» капітан 1 рангу Валерій ВАКАР повідомив, що літак було виявлено кілька років тому.

«Знахідкою зацікавився Центральний музей Збройних Сил України, і була розроблена така програма, щоб підняти літак для подальшої демонстрації його в музеї. Рік йшли всілякі узгодження», - сказав він.

Але, продовжив офіцер, під час штормів осені 2006 року одне з суден, піднімаючи свій якір, розірвало літак на три частини. Потім було піднято три фрагменти, два з яких залишаються в бухті Козача, і надалі будуть доставлені в музей автомобільним транспортом.