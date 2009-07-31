Голова міськради Севастополя наполягає, що замах готувався

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ заявив, що отримав інформацію про підготовку замаху на нього від колишнього працівника спецслужб, «якому не довіряти не можна, тим більше, він ще раз підтвердив свої відомості».

Після цього, зазначив САРАТОВ, він як «будь-яка нормальна людина, платник податків, написав заяву в нашу міліцію, не роблячи ніяких заяв, не проводячи ніяких прес-конференцій, щоб працівники правоохоронних органів спокійно розібралися за фактом», повідомили в прес-службі Севастопольської міськради.

Крім того, за словами голова міської ради, «в Києві на прохання представника Управління по боротьбі з організованою злочинністю прокоментував ситуацію, написав відповідну заяву».

«Все те, що далі відбулося (мабуть, мається на увазі повідомлення, що з`явилися в ЗМІ з посиланням на джерело в УМВС у місті Севастополі), для мене певною мірою несподіванка, тому що збирала і давала інформацію вже міліція в місті Києві. Чому це було зроблено, коментарі потрібно узяти в неї», - сказав САРАТОВ.

Разом із тим, за словами керівника Севастопольської міськради, він «зробив висновок, що заяву написав недаремно». «У даній ситуації питання не в САРАТОВІ, питання в Севастополі, як він повинен жити, за якими принципами і яким буде майбутнє нашого улюбленого міста», - переконаний голова міськради.