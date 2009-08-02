Тимошенко очолила оргкомітет з відзначення 85-ї річниці «Артеку»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очолила організаційний комітет з підготовки та відзначення 85-ї річниці Міжнародного дитячого центра "Артек" (Крим), йдеться у розпорядженні уряду.

85-у річницю з дня свого заснування "Артек" святкуватиме 16 червня 2010 року, повідомляє Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту.

Заступником голови оргкомітету став український міністр у справах сім’ї Юрій ПАВЛЕНКО.

До складу організаційного комітету також увійшли міністр освіти і науки країни Іван ВАКАРЧУК, мністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА та інші.

Оргкомітетові доручено підготувати та подати на розгляд Кабінету міністрів проект плану заходів з підготовки та відзначення ювілею "Артеку".