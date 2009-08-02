Тимошенко очолила оргкомітет з відзначення 85-ї річниці «Артеку»
10:15, 02 серпня 2009Крым
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Доручила підготувати план заходів
|Юлія Тимошенко, фото УНІАН
85-у річницю з дня свого заснування "Артек" святкуватиме 16 червня 2010 року, повідомляє Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту.
Заступником голови оргкомітету став український міністр у справах сім’ї Юрій ПАВЛЕНКО.
До складу організаційного комітету також увійшли міністр освіти і науки країни Іван ВАКАРЧУК, мністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА та інші.
Оргкомітетові доручено підготувати та подати на розгляд Кабінету міністрів проект плану заходів з підготовки та відзначення ювілею "Артеку".
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