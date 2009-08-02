Патріарх Кирил закликає не будувати життя на основі ідей розділення

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило назвав небезпечними будь-які суспільні об`єднання людей, які грунтуються на помилкових ідеях, що розділяють народ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні, звертаючись до присутніх на Божественній літургії в Херсонесі (Севастополь).

Глава Російської православної церкви закликав не будувати життя на основі ідей, які приводять «до розділення, а нерідко й до крові».

Він вважає, що «прагнення об`єднати суспільство проти вигаданого спільного ворога не що інше, як ідолопоклонство». Патріарх наголосив, що «для поклоніння цим ідолам сьогодні мобілізуються людські сили не тільки окремих осіб, а суспільства і держав».

Разом з тим глава РПЦ нагадав, що тільки церква проголошує загальні для всіх цінності й ідеали, закликаючи людей зберігати святість у житті, і саме навколо цього має об`єднуватися народ.