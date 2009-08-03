Три десятки осіб постраждали на кримських дорогах у вихідні
11:00, 03 серпня 2009Крым
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Сумна інформація державтоінспекції
Три людини загинули і двадцять вісім отримали травми в аваріях на дорогах Криму в ці вихідні, повідомила сьогодні прес-служба Державтоінспекції автономії.
У суботу сталося 7 аварій, в яких постраждали 13 чоловік.
У неділю в 11 ДТП загинули 3 людини і 15 постраждали.
Так, 2 серпня на дорозі Ялта-Севастополь, врізавшись в бордюрний камінь, загинув мопедіст з Луганської області (1992 року народження).
У Сімферополі померла дівчина-пішохід, на яку наїхав автомобіль «Форд». Вік загиблої уточнюється.
У Красногвардійському районі від отриманих в результаті наїзду автомобіля «Москвич» на дерево травм помер в лікарні водій-кримчанин (1984 року народження).
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