Три десятки осіб постраждали на кримських дорогах у вихідні

Три людини загинули і двадцять вісім отримали травми в аваріях на дорогах Криму в ці вихідні, повідомила сьогодні прес-служба Державтоінспекції автономії.

У суботу сталося 7 аварій, в яких постраждали 13 чоловік.

У неділю в 11 ДТП загинули 3 людини і 15 постраждали.

Так, 2 серпня на дорозі Ялта-Севастополь, врізавшись в бордюрний камінь, загинув мопедіст з Луганської області (1992 року народження).

У Сімферополі померла дівчина-пішохід, на яку наїхав автомобіль «Форд». Вік загиблої уточнюється.

У Красногвардійському районі від отриманих в результаті наїзду автомобіля «Москвич» на дерево травм помер в лікарні водій-кримчанин (1984 року народження).