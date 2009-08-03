Фестиваль «Білі ночі» пройде на побережжі Казантипської затоки
11:33, 03 серпня 2009Крым
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Під гаслом «Бог, море і ти»
IX міжнародний фестиваль «Білі ночі в Криму» пройде 7-17 серпня на побережжі Казантипської затоки неподалік від міста Щолкино.
Як повідомляють організатори, традиційно у фестивалі беруть участь кращі християнські музичні групи і виконавці, танцювальні і театральні колективи.
Представники музичної індустрії, радіо і телебачення, бізнесу, сфери краси, здоров`я проведуть майстер-класи.
Також відбудуться семінари на теми, пов`язані з організацією музичного служіння в церквах.
Особливу увагу організатори фестивалю «Білі ночі» приділятимуть тренінгам щодо підвищення особового потенціалу, мотивації, розвитку бізнесу тощо.
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