Фестиваль «Білі ночі» пройде на побережжі Казантипської затоки

IX міжнародний фестиваль «Білі ночі в Криму» пройде 7-17 серпня на побережжі Казантипської затоки неподалік від міста Щолкино.

Як повідомляють організатори, традиційно у фестивалі беруть участь кращі християнські музичні групи і виконавці, танцювальні і театральні колективи.

Представники музичної індустрії, радіо і телебачення, бізнесу, сфери краси, здоров`я проведуть майстер-класи.

Також відбудуться семінари на теми, пов`язані з організацією музичного служіння в церквах.

Особливу увагу організатори фестивалю «Білі ночі» приділятимуть тренінгам щодо підвищення особового потенціалу, мотивації, розвитку бізнесу тощо.