Фестиваль «Білі ночі» пройде на побережжі Казантипської затоки

11:33, 03 серпня 2009
Крым
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Під гаслом «Бог, море і ти»

IX міжнародний фестиваль «Білі ночі в Криму» пройде 7-17 серпня на побережжі Казантипської затоки неподалік від міста Щолкино. 

Як повідомляють організатори, традиційно у фестивалі беруть участь кращі християнські музичні групи і виконавці, танцювальні і театральні колективи. 

Представники музичної індустрії, радіо і телебачення, бізнесу, сфери краси, здоров`я проведуть майстер-класи.  

Також відбудуться семінари на теми, пов`язані з організацією музичного служіння в церквах.

Особливу увагу організатори фестивалю «Білі ночі» приділятимуть тренінгам щодо підвищення особового потенціалу, мотивації, розвитку бізнесу тощо.

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