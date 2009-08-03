S&P поліпшила прогноз щодо рейтингу кримської автономії

Рейтингова служба Standard & Poor’s переглянула прогнози щодо рейтингів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровська, Луганська, Івано-Франківська, Одеси і Львова.

Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ця рейтингова дія зумовлена переглядом прогнозу щодо суверенних рейтингів України з «Негативного» на «Позитивний», який відображає прогрес у реалізації структурних реформ у бюджетному і фінансовому секторах відповідно до умов програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо надання Україні стабілізаційного кредиту.

При цьому повідомляється, що прогноз щодо рейтингів Києва залишається «Негативним».

Рейтинги за зобов`язаннями в національній та іноземній валюті, а також за національною шкалою семи регіональних і місцевих органів влади України були підтверджені.

«Рейтинги відображають дуже високу залежність РМОВ (регіональних місцевих органів влади – УНІАН) від рішень суверенного уряду щодо їх прибуткових і витратних повноважень, а також схильність РМОВ до ризиків, пов`язаних з перерахуваннями з центрального бюджету і казначейськими позиками для підтримки ліквідності», — відзначив кредитний аналітик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКІН.

Прогнози щодо рейтингів Автономної Республіки Крим, міст Дніпропетровська, Луганська та Івано-Франківська, які мають нульовий або помірний рівень боргу і витрат на його обслуговування в 2009-2010 рр., переглянуто на «Позитивні».

Прогноз щодо рейтингів РМОВ, які проводять більш агресивну боргову політику, зокрема щодо рейтингів Одеси, прямий борг якої зазнає валютного ризику, і Львова, який має агресивні плани нарощування боргу в національній валюті (гривні) з метою підготовки до чемпіонату Євро-2012, переглянуто до рівня «Що розвивається».

Прогноз «Негативний» щодо рейтингів Києва відображає структуру боргу з високим рівнем ризику, слабкі показники ліквідності і зниження бюджетних показників.

«У нашому рейтинговому сценарії для Києва враховуються очікування того, що центральний уряд надасть місту своєчасну і достатню підтримку для пролонгації, рефінансування або погашення кредиту у розмірі 750 млн. грн. з терміном погашення в грудні 2009 р.» - йдеться у повідомленні S&Р.

Як повідомляв УНІАН, рейтингова служба Standard & Poor’s переглянула прогноз щодо суверенних кредитних рейтингів України з «Негативного» на «Позитивний».

Водночас підтверджено довгострокові і короткострокові кредитні рейтинги України: за зобов`язаннями в іноземній валюті — на рівні «CCC+/С»; за зобов`язаннями в національній валюті — на рівні «В-/С». Окрім того, підтверджено рейтинг за національною шкалою — на рівні «uaBBB».