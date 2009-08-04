Улов податкової: 3 міні-пансіоната, 8 водних велосипедів і 2 катери

Співробітники податкової міліції в ході операції «Курорт-2009» описали майно трьох нелегально працюючих міні-готелів і пансіонатів і вилучили два катери і вісім водних велосипедів.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, виявлено 3-поверховий міні-готель в ялтинському селищі Кацивелі (загальна площа 150 кв. м., 6 номерів, 12 койко-місць.), 4-поверховий міні-готель в Ялті (загальна площа 400 кв.м., 5 номерів, 12 койко-місць) і міні-паніонт в бахисарайському селі Углове (7 одноповерхових будиночків на 5 койко-місць кожен).

У місті Щолкино податківці вилучили катер «Амур», а у Феодосії – катер «Берді», водні атракціони «банан» і «пігулка». Власники без необхідних документів перевозили курортників.

У чорноморському селі Оленьовка працівники податкової міліції вилучили вісім водних велосипедів. У їхніх власників не було документів, що дозволяють здавати велосипеди на прокат.

Матеріали за кожним фактом будуть передані до суду.