Луценко готовий відкупитися від екс-начальника кримської міліції

Державна виконавча служба зобов`язала главу Міністерства внутрішніх справ Юрія Луценка виплатити на користь держави штраф у розмірі 510 грн. за невиконання рішення Апеляційного адміністративного суду Донецька про поновлення Анатолія Могильова на посаді заступника міністра – начальника Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим, пише газета КоммерсантЪ

У грудні 2007 року Могильов подав керівництву МВС рапорт про надання йому відпуски, а пізніше – заяву про звільнення з посади начальника Кримського ГУ МВС і з органів внутрішніх справ. Замість нього керівником кримської міліції Юрій Луценко призначив Миколу Іллічова.

Проте в листопаді 2008 року Могильов несподівано заявив, що рішення про відставку він прийняв під тиском народного депутата Геннадія Москаля (НУНС), у зв’язку з чим подав до Донецького окружного адміністративного суду позов про поновлення на посаді, який був негайно задоволений.

«Після вироку суду відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби відкрив виконавче виробництво, – розповів Могильов. – За невиконання судового рішення на боржника в особі пана Луценка державним виконавцем накладений штраф у розмірі 510 грн, а вимога про виконання рішення направлена повторно».

Луценко заявив, що готовий виконати тільки половину цих вимог. «Я готовий заплатити і більше, ніж 510 грн, аби цього діяча і близько не було в керівництві кримської міліції, – сказав голова МВС. – Та і навіщо в міліції генерал, який написав рапорт про відставку, а через місяць подав до суду позов про поновлення на посаді нібито тому, що злякався Геннадія Москаля?! Мені в Криму не потрібний генерал, який боїться Москаля».