Кримхлібу рекомендовано утриматися від необґрунтованого підвищення цін
16:54, 04 серпня 2009Крым
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Інформація антимонопольників
Утриматися від дій, що можуть призвести до необґрунтованого підвищення цін на хлібобулочні виробина, рекомендувало відкритому акціонерному товариству «Кримхліб» (Сімферополь) кримське відділення Антимонопольного комітету України.
Про це сьогодні повідомила прес-служба АМКУ.
"Підприємство зобов’язали діяти у відповідності до ринкових механізмів господарювання та чинного законодавства", - інформують антимонопольники.
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