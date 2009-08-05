У Криму невдоволені політикою Мінтрансу України

Кримська влада невдоволена тим, що Міністерство транспорту і зв`язку України без її узгодження призначає начальників портів автономії.

Про це перший заступник міністра промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу Криму Микола ЧЕРЕВКОВ сказав сьогодні в Сімферополі.

«Ми – я маю на увазі керівництво Ради міністрів і Верховної Ради – невдоволені тим, як Міністерство транспорту України призначає начальників портів. Практично не погоджуючи з нами», – сказав чиновник.