Криза вдарила по турсезону Криму і його конкурентів

Зниження числа відпочиваючих у Криму цього року міністерство курортів і туризму автономії пояснює світовою фінансовою кризою.

«Основна причина недозагрузки Криму полягає в світовій кризі», – сказала перший заступник міністра Маріна СЛЕСАРЕВА сьогодні в Сімферополі.

Як відзначила чиновник, від кризи постраждав не лише Крим, але і його конкуренти: в курортному сезоні-2009 Болгарія втратила 10% відпочиваючих, Єгипет – 10-15%, Росія – 15%, Туреччина – до 30%. «У цьому ряду Крим досить пристойно виглядає», – сказала заступник міністра туризму автономії.

В даний час заповнюваність кримських здравниць складає 86%. «Для серпня, звичайно, це замало», – заявила СЛЕСАРЕВА.

При цьому, сказала вона, ряд підприємств санаторно-курортного комплексу «заповнені стовідсотково», а деякі – навіть більше , ніж на100%. «Там, де ціни було обережно піднято або збережено на рівні минулого року, немає питань із заповнюваністю», – підкреслила СЛЕСАРЕВА.

За офіційними даними, в січні-липні 2009-го в порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість відпочиваючих у Криму скоротилася на 12,6% до 2 млн. 701 тис. осіб.

За сім місяців організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії відпочили понад 524 тис. осіб, це на 21,9% нижче за рівень того ж періоду минулого року.