Більше 50% комунальних котельних Севастополя підготували до зими

У Севастополі до роботи в осінньо-зимових умовах підготовлено 59 зі 109 комунальних котельних (54,1%), підготовка міста до зими йде в плановому режимі.

Про це йшлося сьогодні на черговому засіданні міської координаційної ради з підготовки до осінньо-зимового періоду 2009-2010 роках.

Крім того, до опалювального сезону підготовлено 360 км із 567 км мереж (63,5%) комунальних котельних. Із 53 теплопунктів відремонтовано 32 (60,3%).

Всього на виконання підготовчих і ремонтних робіт необхідно освоїти 4 млн. 670 тис. грн. за рахунок усіх джерел фінансування, на сьогоднішній день освоєно 2 млн. 250 тис. грн. (48,2%).

Для виконання підготовчих і ремонтних робіт мереж водозабезпечення й водовідведення використано 178,5 тис. грн. (46%) із виділених на ці цілі 387,6 тис. грн.

Запасів палива до початку опалювального сезону на комунальних котельних створено: вугілля 260 тонн (34,3%) від потрібних 757 тонн, рідкого палива – 160 тонн (74,8%) від необхідних 214 тонн.