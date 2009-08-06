Дні молоді тюркського світу пройдуть у чотирьох містах Криму

Поговорять про національний рух татар

Дні молоді тюркського світу та молодіжний Курултай відбудуться у Криму 9-15 серпня. Головна тема - «Кримськотатарський національний рух від минулого до сьогодення та права людини». Основну частину заходу проведуть в Ялті. Виїзні засідання проходитимуть в Бахчисараї, Сімферополі та Севастополі. У програмі - відвідання історичних місць, виступи, концерт, представлення культур делегацій, марш представників тюркського світу тощо. Міжнародне об’єднання тюркської молоді засноване в 1992 році.

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