Дні молоді тюркського світу пройдуть у чотирьох містах Криму
09:54, 06 серпня 2009Крым
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Поговорять про національний рух татар
Дні молоді тюркського світу та молодіжний Курултай відбудуться у Криму 9-15 серпня.
Головна тема - «Кримськотатарський національний рух від минулого до сьогодення та права людини».
Основну частину заходу проведуть в Ялті. Виїзні засідання проходитимуть в Бахчисараї, Сімферополі та Севастополі.
У програмі - відвідання історичних місць, виступи, концерт, представлення культур делегацій, марш представників тюркського світу тощо.
Міжнародне об’єднання тюркської молоді засноване в 1992 році.
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