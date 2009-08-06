Батько, який заразив двох дітей туберкульозом, не дожив до суду

У Сімферополі батько, який зазаразив туберкульозом двох дітей, помер, не доживши декілька днів до суду. Його звинувачували за статтею "злісне невиконання обов`язків по догляду за дитиною".

Мати дівчат суд позбавив батьківських прав.

З 2004 року у дітей, 1993 і 1997 років народження, медики систематично виявляли вошей. До такого стану дівчат довели батьки - з`ясувалося в ході перевірки прокуратури Київського району Сімферополя.

Окрім того, діти заразилися туберкульозом від свого батька. "Чоловік страждав відкритою формою туберкульозу, але лікуватися від хвороби не бажав: відмовлявся від проходження планового медичного лікування, не пускав на поріг житла лікарів і представників соціальних служб", - повідомила прокуратура.

Діти направлені на лікування.