Держкомзем взявся перевіряти Севастополь

Державний комітет України із земельних ресурсів організує комплексну перевірку діяльності Головного управління Держкомзему та філії Центру державного земельного кадастру у Севастополі.

Як інформує прес-служба відомства, Держкомзем створив комісію з проведення перевірки під головуванням заступника голови комітету Дмитра ЗАВТУРА із залученням працівників апарату Ради національної безпеки та оборони України, Рескомзему Криму та Севастопольської міської державної адміністрації.

До 15 серпня буде досліджено питання законності реєстрації та видачі у 2009 році 219 державних актів на земельні ділянки у Байдарській та Варнаутській долинах Севастополя (загальною площею понад 1,4 тис. гектарів, ринкова вартість яких сягає понад чотири мільярди гривень).

Комісією також буде надано правовий висновок щодо факту відчуження цих земельних ділянок на користь іноземної компанії "Ньюкорп менеджмент ЛТД", а також законності дій посадових осіб севастопольского управління Держкомзему та філії центру земельного кадастру, які сприяли проведенню оборудки.

"Крім цього, комісією буде проведено ретельну перевірку фактів посадових зловживань та перевищення службових повноважень працівниками Головного управління Держкомзему та філії Центру державного земельного кадастру у Севастополі, які мали місце при оформленні права користування земельними ділянками, що знаходяться в оренді Російської Федерації для забезпечення діяльності Чорноморського флоту, а також права власності на інші земельні ділянки, розміщені на узбережжі Чорного моря", - повідомляє прес-служба.