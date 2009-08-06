Змагання з боротьби куреш відбудуться в Євпаторії
18:00, 06 серпня 2009Крым
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VI щорічний турнір з боротьби «куреш» відбудеться 15 серпня на одному з пляжів Євпаторії.
Змагання проводяться в рамках VI Міжнародного фестивалю кримськотатарської і тюркської культур «Гезльов къапуси – Східний базар».
«Куреш втілив в собі філософію і цінності кримськотатарського народу – гуманізм і мужність, пошану до суперника і уміння йти до кінця», – відзначають організатори турніру.
Боротися в Євпаторії будуть спортсмени з Туреччини, Румунії, України та низки інших країн.
Організаторами турніру є управління міжнаціональних стосунків і управління фізичної культури і спорту Євпаторійської міської ради за сприяння Федерації кримськотатарської національної боротьби «Куреш» АРК.
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