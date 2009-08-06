Змагання з боротьби куреш відбудуться в Євпаторії

VI щорічний турнір з боротьби «куреш» відбудеться 15 серпня на одному з пляжів Євпаторії.

Змагання проводяться в рамках VI Міжнародного фестивалю кримськотатарської і тюркської культур «Гезльов къапуси – Східний базар».

«Куреш втілив в собі філософію і цінності кримськотатарського народу – гуманізм і мужність, пошану до суперника і уміння йти до кінця», – відзначають організатори турніру.

Боротися в Євпаторії будуть спортсмени з Туреччини, Румунії, України та низки інших країн.

Організаторами турніру є управління міжнаціональних стосунків і управління фізичної культури і спорту Євпаторійської міської ради за сприяння Федерації кримськотатарської національної боротьби «Куреш» АРК.