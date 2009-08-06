Севастополь «заговорив» шістьма мовами

Банери з вітаннями шістьма мовами: російською, українською, англійською, італійською, французькою і німецькою, – встановили на в`їзді до Севастополя з боку Південного берега Криму.

Вітання на вертикальних і горизонтальних банерах було розміщено з обох боків на автодорожній галереї біля оглядового майданчика на Ласпінському перевалі (52-й км автодороги Ялта-Севастополь).

Вони виготовлені на замовлення управління архітектури Севастопольської міської державної адміністрації.

"Барвисте оформлення в`їзду до Севастополя – подарунок мешканцям і гостям міста-героя", – відзначила прес-служба адміністрації.