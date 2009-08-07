У Криму оголошено штормове попередження
10:00, 07 серпня 2009Крым
0 0
Місцями сильні зливи, грози, град
Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму.
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій повідомляє про можливе погіршення погодних умов в автономії.
«7 серпня місцями на території кримської автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер північно-східного напряму, 15-20 метрів за секунду», - відзначили у прес-службі Головного управління МНС в Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter