13-річний мопедист загинув у Криму

Одна людина загинула і одна травмована внаслідок зіткнення двох мопедів у Білогірському районі Криму, повідомила сьогодні прес-служба Державтоінспекції автономії.

У селищі Зуя мопед «Сузуки» врізався в мопед «Навігатор», що рухався назустріч.

В аварії загинув водій «Сузуки» - мешканець Луганської області, 1996 року народження. Пасажир цього мопеда (житель Зуї, 1997 року народження) отримав травми.