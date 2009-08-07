13-річний мопедист загинув у Криму
10:00, 07 серпня 2009Крым
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Трагедія в селищі Зуя
Одна людина загинула і одна травмована внаслідок зіткнення двох мопедів у Білогірському районі Криму, повідомила сьогодні прес-служба Державтоінспекції автономії.
У селищі Зуя мопед «Сузуки» врізався в мопед «Навігатор», що рухався назустріч.
В аварії загинув водій «Сузуки» - мешканець Луганської області, 1996 року народження. Пасажир цього мопеда (житель Зуї, 1997 року народження) отримав травми.
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