Литвин не хоче відпрацьовувати гроші спонсорів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, який заявив про намір балотуватися в президенти України, хотів би залишатися незалежним від спонсорів кандидатом.

Про це він сказав сьогодні в Саках в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

Спілкуючись з людьми під час поїздки на півострів, ЛИТВИН відповів на запитання, чому в Криму немає його біг-бордов. «Питали, чому немає біг-бордов. Тому що, вочевидь, спонсорів немає», - відзначив він.

Політик наголосив, що не прагне «комусь здатися». «Тому що потім потрібно все відпрацьовувати, просто так нічого ніхто не дає», - сказав ЛИТВИН.

Він завірив, що хоче залишитися максимально незалежною людиною. «Я хочу залишитися, наскільки це можливо, максимально незалежним», - заявив голова ВР.

На запитання, кого він вважає своїми основними конкурентами на майбутніх президентських виборах, він відповів: «Нинішня ситуація, економічна і соціальна, тотальне розчарування людей, невіра у вся і всіх - це мій конкурент».