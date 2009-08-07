Литвин вважає, що Саки мають стати центром реабілітації спинальників

Кримське місто Саки має стати українським центром лікування і реабілітації інвалідів-спинальників, вважає голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав сьогодні журналістам після відвідин спеціалізованого спинального санаторію ім. академіка Бурденка в Саках.

«Моє глибоке переконання, воно (місто) має стати центром реабілітації і лікування інвалідів-спинальників. Для цього потрібне відповідне фінансування. Йдеться про дороги (інваліди на візках скаржилися на погані дороги в Саках), йдеться про освітлення», – сказав ЛИТВИН.

Він підтримує пропозицію асоціації інвалідів-спинальників про надання санаторію ім. Бурденка національного статусу. Це дозволило б державі фінансувати програми медустанови. «Потрібно знайти взаєморозуміння між урядом і профспілками, бо він (санаторій) перебуває на балансі профспілок. Коли б це була національна установа, національний центр, одразу розв’язалося б багато проблем», – відзначив ЛИТВИН.

Окрім того, голова ВР підтримує пропозицію про відродження в Саках науково-дослідної діяльності. «Раніше в Саках знаходився дослідницький інститут, тут проводилися операції. Сьогодні це необхідно відродити. Абсолютно очевидно, що тут треба йти на створення відділення, можливо, філіалу одного з академічних інститутів – я маю на увазі Академію медичних наук – для того, щоб ті напрацювання, ті технології, той досвід, який є (у лікарів санаторію ім. Бурденка), були втілені у практичне життя», – заявив голова Верховної Ради.

Санаторій в роки Радянського Союзу був базовою установою з розробки методик лікування спинальних патологій. «З розпадом Союзу ця робота припинилася, – розповів журналістам головний лікар санаторію ім. Бурденка Петро НАГОРНИЙ. – Ми порушили питання про те, щоб створити якийсь науковий центр, щоб санаторій був базою саме для науки, вивчення спинальної патології, вивчення нових методик. Тобто тут вони розроблятимуться, а потім упроваджуватися по всій Україні».

У санаторії ім. академіка Бурденка працюють понад 600 працівників. Установа може одночасно прийняти 371 хворого.