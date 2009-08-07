СБУ шукала терористів у Криму (фото)

Антитерористичні тактико-спеціальні навчання силових відомств пройшли 3-7 серпня у Криму під егідою Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Захід пройшов у гірничо-лісистій місцевості Білогорського і Сімферопольського районів автономії, повідомили у прес-службі Головного управління СБУ в Криму.

Відпрацьовувалися прийоми роботи спецпідрозділів у складних ландшафтних умовах півострова, методики знешкодження умовних терористів і звільнення заручників на об`єктах підвищеної небезпеки, локалізації і ліквідації терористичних груп на транспорті і в населеному пункті.

У навчаннях були задіяні сили кримських главків СБУ, МНС і МВС, а також Внутрішні війська, Військово-Морські сили країни, бійці «Сокола» і «Беркута», підрозділи «А» української спецслужби тощо.

«Навчання дозволили перевірити ступінь готовності особового складу спецпідрозділів різної відомчої приналежності до виконання покладених на них у рамках Державної програми боротьби з тероризмом в Україні завдань», - йдеться в повідомленні.

Фото кримської СБУ