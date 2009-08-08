У Криму потяг збив чоловіка
11:02, 08 серпня 2009Крым
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Причини загибелі встановлюються
У Криму знайдено тіло невідомого чоловіка, збитого поїздом «Сімферополь – Мурманськ».
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про нещасний випадок на залізничної колії надійшла до рятувальників у п`ятницю ввечері від чергового лікаря «швидкої допомоги».
Тіло знайшли на станції «Урожайна».
«Причини загибелі чоловіка встановлюються», – повідомили рятувальники.
Подією займається лінійний відділ міліції Джанкоя.
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