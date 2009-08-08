У Криму потяг збив чоловіка

У Криму знайдено тіло невідомого чоловіка, збитого поїздом «Сімферополь – Мурманськ».

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Криму, інформація про нещасний випадок на залізничної колії надійшла до рятувальників у п`ятницю ввечері від чергового лікаря «швидкої допомоги».

Тіло знайшли на станції «Урожайна».

«Причини загибелі чоловіка встановлюються», – повідомили рятувальники.

Подією займається лінійний відділ міліції Джанкоя.