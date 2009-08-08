Українські моряки візьмуть участь у святкуванні Дня ВМС Болгарії

Делегація українського флоту на чолі з командувачем Військово-Морських сил України адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ 8-10 серпня візьме участь у святкуванні 130-ї річниці ВМС Болгарії.

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС, також військові моряки візьмуть участь у церемонії передачі командування оперативним міжнародним з’єднанням BLACKSEAFOR від української до болгарської сторони.

Крім того, за даними прес-центру, представники України обговорять з керівництвом Військово-морської академії ВМС Болгарії ім. Вапцарова проблемні питання організації та модернізації системи підготовки офіцерських кадрів для флоту, обміняються досвідом впровадження та удосконалення освітніх технологій і методики викладання в сфері військової освіти.