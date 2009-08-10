70% мешканців Криму хотіли б бути разом із Росією?

Сепаратистські настрої кримчан є відповіддю на дії керівництва України, вважає перший віце-спікер автономії, голова Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ.

«Сепаратизм в Криму, безумовно, має місце, і відсоток тих кримчан, які хотіли би бути разом з Росією, перевищує більше 70% кримчан, як це показують соціологічні дослідження», — цитує ЦЕКОВА прес-служба Російської общини.

Ці настрої, за словами лідера Російської общини Криму, є наслідком політики керівництва України, а не результатом діяльності російських структур. «І вже тим більше посилення сепаратистських настроїв не було метою візиту Патріарха Кирила, який в своїх багаточисельних виступах закликав до любові, взаєморозуміння і єдності братських слов`янських народів», — підкреслив ЦЕКОВ.

На його думку, цілісність України підривають «українські ультра-націоналісти», які впритул не бачать порушення прав росіян, «перш за все, мовних і культурних, права на свободу совісті і багато інших прав».