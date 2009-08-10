Фестиваль з кайтсерфінгу втретє відбудеться в Криму

III Міжнародний фестиваль з кайтсерфінгу «Вільний вітер» відбудеться 14-19 серпня на мисі Казантип у Криму.

Захід пройде під патронатом голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА за підтримки Ради міністрів автономії і Міністерства України у справах сім`ї, молоді і спорту, повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

У змаганнях очікується участь спортсменів з України, Російської Федерації, Білорусі та інших країн СНД. «Вони боротимуться за перемогу у п`яти дисциплінах: курс-рейсі, бордер-кросі, марафоні, фристайлі та вейві», - повідомила ГОРЄВА.

Мета і завдання фестивалю - розвиток і популяризація екстремальних видів спорту, введення кайтсерфінгу в Олімпійські види спорту, патріотичне виховання молодого покоління спортсменів, пропаганда здорового способу життя.

Кайтсерфінг - катання на хвилях на дошці, яку тягне за собою великий повітряний змій, що нагадує параплан.