Фронт змін Яценюка заявляє про побиття агітатора в Керчі

“Фронт змін” заявляє про побиття своїх волонтерів у Керчі та Києві.

Як повідомляє прес-служба”, у неділю, близько 12.30, в Керчі невідомий напав на волонтерку громадської ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА і завдав їй тілесних ушкоджень.

Згідно з повідомленням, невідомий чоловік підійшов до інформаційного намету "Фронту змін" і спершу “брутальною лайкою висловився на адресу Наталії КРАВЦОВОЇ, котра роздавала листівки, потім плюнув їй в обличчя”, "в цей час до намету підійшла волонтерка Наталія ЗАЙЦЕВА, яку він теж нецензурно облаяв та вдарив кулаком в плече, внаслідок чого вона впала і зламала руку".

Лікарі зафіксували в потерпілої подвійний перелом правої руки, стверджує "фронт".

Прес-служба повідомляє, що "Фронт змін" узяв на себе витрати з надання правової та медичної допомоги, а також реабілітації потерпілої волонтерки. За інформацією, наданою в місцевому осередку організації, про інцидент повідомлено міліцію та міського голову Керчі.

В той же час в повідомленні йдеться про те, що з 7 по 9 серпня “сталося шість провокацій проти волонтерів "Фронту змін" в Києві: в Святошинському, Солом’янському і Деснянському районах”.