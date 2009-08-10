Лісову пожежу в Севастополі ліквідовано

Причина та збитки встановлюються

Остаточно ліквідовано лісову пожежу в Балаклавському районі Севастополя, що виникла 8 серпня. Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Севастополі, вогнем пошкоджено 60 га трави, чагарнику, хвойного настилу та 30 га змішаних лісонасаджень. Причина та збитки від пожежі встановлюються. На місці ведеться патрулювання лісосмуги рятувальниками МНС та робітниками лісництва.

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