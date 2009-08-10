Членство України в НАТО сприяло б виведенню ЧФ РФ з Криму - експерт

Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ вважає, що членство України в НАТО сприяло б виведенню Чорноморського флоту РФ з території України в 2017 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Об’єктивними умовами, які будуть сприяти виведенню ЧФ, - це набуття Україною членства в НАТО”, - підкреслив він, додавши, що тоді ця проблема стане не двосторонньою, а міжнародною, і Росія буде змушена виконувати положення цієї угоди.

Експерт зазначив, що з наближенням до 2017 року проблема з виведенням ЧФ РФ з території України стає головною проблемою національної безпеки України. “Якщо Україна заявить не пізніше, ніж за рік до 2017 року, про припинення дії угоди про статус та умови перебування ЧФ, то тоді ЧФ не буде мати жодних юридичних підстав для перебування після 2017 року. Якщо ж Україна погодиться на продовження терміну перебування ЧФ, то тоді автоматично ця угода пролонгується ще на 5 років”, - сказав він.

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ відзначив, що Росія хоче продовжити перебування ЧФ в Криму після 2017 року і сподівається, що в Україні до влади прийде проросійський лідер і це стане можливим. “Серед наших кандидатів у Президенти вже є заяви і готовність пролонгувати перебування ЧФ РФ на території України. Фактично це є здача національних інтересів України”, - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Експерт вважає, що Україні вже зараз треба думати над питаннями виведення ЧФ в 2017 році.

“Якщо ми подивимось, скільки Радянський Союз, а потім Росія виводили свої війська з території Центральної Європи, то це зайняло приблизно 3 роки. Звичайно, кораблі можна вивести дуже швидко, але залишається матеріально-технічна база, берегова структура, житловий фонд посадового складу ЧФ. Це буде давати підстави, що в разі, якщо Росія і погодиться на виведення ЧФ, то на це запросять приблизно 5 чи 10 років. Тому цю проблему треба вирішувати вже сьогодні, розробляти план-графік, щоб із закінченням 2017 року російський флот перебазувався на територію Росії”, - сказав він.

Крім того, експерт вважає, що необхідно запровадити програму соціально-економічного розвитку Севастополя.

“Севастополь це вже не стільки військово-морська база. Якщо подивитись на присутність кораблів, то вона скоротилася більш ніж наполовину. Кораблі старіють, їх ріжуть на брухт, а новими кораблями не поповнюється, оскільки Україна має право вето на приписку нових кораблів на заміну старим”, - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

За його словами, фактично сьогодні тільки 10% населення Севастополя не задіяно на ЧФ. “Отже, має бути запроваджена реальна соціально-економічна програма розвитку Севастополя”, - додав він.

Експерт також зазначив, що Севастополь є дійсно знаменитим історичним містом, яке може бути Меккою для туристів. Крім того, зазначив експерт, ЧФ РФ в Севастополі має близько 170 причальних стінок, а це вже готовий торгівельний порт, який може приносити великі валютні надходження для України.