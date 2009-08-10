Український дипломат залишив Росію
17:13, 10 серпня 2009Крым
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Міністерство закордонних справ України підтверджує, що радник - керівник політичної секції Посольства України в Росії Ігор БЕРЕЗКІН залишив Москву.
Про це повідомили у прес-службі МЗС України.
В останні тижні між Україною і Росією розгорівся дипломатичний скандал.
Україна запропонувала двом дипломатичним представникам Росії завершити свою місію в Україні у зв`язку з порушеннями з боку військових Чорноморського флоту РФ в Криму.
У відповідь Росія запропонувала Україні достроково завершити місію Генерального консула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ і одного з радників Посольства України в Москві БЕРЕЗКІНА.
Пізніше процедура припинення повноважень ПРОКОПОВИЧ була припинена.
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