Зал ігрових автоматів працював у Сімферополі за правилами конспірації
18:43, 10 серпня 2009Крым
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Під салон краси
Співробітники податкової міліції виявили в центрі Сімферополя підпільний зал ігрових автоматів, який працював під вивіскою салону краси.
«У залі «одноруких бандитів» дотримувалися заходів конспірації: потрапити туди поодинці могли лише постійні клієнти і за попередньою домовленістю», - зазначили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.
Незважаючи на хитрування «підпільників», податкові міліціонери «увійшли до залу і зафіксували факт гри».
Згідно з протоколом, податківці вилучили 22 автомати на суму попередньої оцінки 550 тис. грн. і більш як 11 тис. готівки.
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