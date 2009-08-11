У Криму знову оголошено штормове попередження

Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Криму.

"11 серпня на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду", - інформують рятувальники.

Останній раз МНС Криму оголошувало штормове попередження 7 серпня.