У Криму знову оголошено штормове попередження
10:00, 11 серпня 2009Крым
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Очікуються зливи, грози, град
Штормове попередження оголошено на сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Криму.
"11 серпня на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквальний вітер, 15-20 метрів за секунду", - інформують рятувальники.
Останній раз МНС Криму оголошувало штормове попередження 7 серпня.
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