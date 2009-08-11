Погода в Україні на середу

Завтра у західних областях України, місцями у Криму, а вдень і на Житомирщині та Вінниччині очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом у західній частині на західний, 5-10 м/с, на заході окремі пориви 15-20 м/с, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 8-13°, у західних, південних областях та в Криму місцями 14-17°; вдень 22-27°, на півдні до 29°, в Карпатах 12-17°.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.