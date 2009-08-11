Юнака з Росії врятували на дикому пляжі Севастополя

Українські рятувальники надали допомогу 17-річному мешканцю Вологодської області Російської Федерації, який стрибнув у море в Севастополі, наштовхнувся на гострий підводний камінь та почав тонути.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Севастополі, інцидент стався напередодні на дикому пляжі.

Камінь розпоров юнаку грудину.

"Працівники рятувальної станції "Омега" витягнули постраждалого на берег, надали першу допомогу та передали лікарям "швидкої", - заявили в МНС.