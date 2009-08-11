Юнака з Росії врятували на дикому пляжі Севастополя
11:45, 11 серпня 2009Крым
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Наштовхнувся на гострий камінь
Українські рятувальники надали допомогу 17-річному мешканцю Вологодської області Російської Федерації, який стрибнув у море в Севастополі, наштовхнувся на гострий підводний камінь та почав тонути.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Севастополі, інцидент стався напередодні на дикому пляжі.
Камінь розпоров юнаку грудину.
"Працівники рятувальної станції "Омега" витягнули постраждалого на берег, надали першу допомогу та передали лікарям "швидкої", - заявили в МНС.
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