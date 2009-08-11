Росія в стосунках з Україною переходить до прагматики

Росія в стосунках з Україною переходить від романтики до прагматики, таким чином голова Російської общини Криму, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ прокоментував заяву президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з критикою курсу глави української держави Віктора ЮЩЕНКА.

«Росія від романтичних стосунків з Україною переходить до жорсткішої, прагматичнішої політики», - цитує слова ЦЕКОВА прес-служба Російської общини Криму.

В організації вважають звернення МЕДВЕДЄВА обгрунтованою відповіддю «на антиросійську, русофобську політику президента ЮЩЕНКА». «Російська община Криму вітає лист Дмитра МЕДВЕДЄВА», - сказав ЦЕКОВ. Він заявив, що глава РФ «назвав речі своїми іменами: основний винуватець різкого погіршення стосунків України з Росією - це президент ЮЩЕНКО».

Лідер Російської общини вважає, що керівництво Росії «більше не має наміру спокійно дивитися» на те, як ЮЩЕНКО «свідомо погіршує російські відносини, втягує Україну в НАТО, влаштовує провокації проти російського Чорноморського флоту, <...> намагається заборонити нашим дітям вчитися російською в школах і ВНЗ».