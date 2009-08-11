Кабмін склав 19 актів на ділянки землі для кримських татар
На загальну площу 1036 га
Робоча група Кабінету міністрів із врегулювання земельного питання кримських татар склала 19 актів на земельні ділянки на загальну площу 1035,65 га, повідомили в громадській організації «Авдет».
В організації зазначили, що 15 актів вже узгоджено із землекористувачами.
«Зате в Криму питання наділу землі під індивідуальне будівництво застопорилося. Через саботаж чиновників і представників місцевої влади, робота комісії, створеної при Раді міністрів Криму для вирішення земельної проблеми зведена до нуля. Собі й своїй рідні депутати Сімферопольської міської ради виділяють ділянки в центрі міста (вул. Оранжерейна, вул. Батуріна й т.ін.), а простим людям відмовляють виділяти землю, навіть у масиві «Петровські висоти», який багато років стоїть порожній і перетворений на сміттєзвалище», - сказав представник «Авдета».
За його словами, голови Мирненської й Добровської сільських рад «умисно затягують процес оформлення вже виділених для будівництва індивідуального житла земельних масивів, щоб гроші, виділені на ці цілі з державного бюджету, не знайшовши застосування, «згоріли».
Представник організації «Авдет» переконаний, що кримські чиновники «штучно підтримують соціальне напруження в суспільстві».
Громадське об`єднання «Авдет» вимагає передати кримським татарам 845 га, які в даний час перебувають у сфері управління центральних, а не місцевих органів влади.
Акція татар під будівлею Кабінету міністрів триває вже 91-й день.