А-95 подолав психологічну позначку

Середня по Україні роздрібна ціна бензину А-95 подолала психологічну позначку в 7 гривень за літр.

З 7 по 11 серпня 2009 року середні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 3,1-3,6% (в середньому на 3,3%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Київ).

Так, за даними моніторингу компанії UPECO, з 7 по 11 серпня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися так:

Бензин А-76 – на 3,4% - з 6,10 грн./літр до 6,31 грн./літр

Бензин А-92 – на 3,2% - з 6,53 грн./літр до 6,74 грн./літр

Бензин А-95 – на 3,1% - з 6,89 грн./літр до 7,10 грн./літр

Дизельне паливо – на 3,6% - з 5,57 грн./літр до 5,77 грн./літр

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UPECO заснована в 1997 році і на сьогоднішній день є однією з провідних в Україні у сфері збору, систематизації та аналізу інформації про ринки нафти і нафтопродуктів. UPECO є видавцем ряду галузевих видань: тижневика «Нафторинок», щомісячників «Сучасна АЗС» і OilMarket. Компанія також проводить ряд нафтогазових конференцій в Україні, Росії та Казахстані.