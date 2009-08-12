Доллар в обмінниках дорожчає

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,12 грн./дол., що на 0,3% дорожче порівняно з 11 серпня, продають – по 8,20 грн./дол., на 0,4% дорожче. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,03-8,17 грн./дол., з продажу – 8,16-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках збільшився на 0,3% порівняно з 11 серпня і становить сьогодні 11,44 грн./євро, продажу – на 0,4%, до 11,66 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,20-11,55 грн./євро, з продажу – в межах 11,50-11,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 серпня майже не змінився і становить в середньому 0,2392/0,2561 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,248-0,265 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить сьогодні 8,13 грн./дол., що на 0,4% дорожче, ніж вчора, продажу – 8,22 грн./дол., на 0,5% дорожче. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,04-8,17 грн./дол., з продажу – 8,19-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо підвищився порівняно з 11 серпня і становить 11,47/11,66 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,20-11,55 грн./євро, з продажу – в межах 11,60-11,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 11 серпня майже не змінився і становить в середньому 0,2376/0,2588 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,25 грн./рубль, з продажу – 0,252-0,27 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,10/8,20 грн., євро – 11,40/11,75 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,20 грн., євро – 11,20/11,60 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,03/8,18 грн., євро – 11,35/11,60 грн., рубль – 0,242/0,252 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 серпня, становить: гривні до долара США – 7,7284, до євро – 10,948051, до російського рубля– 0,24343.