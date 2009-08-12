У Криму перекинувся легковик, яким керував п`яний водій

Легковик, яким керував водій у стані алкогольного сп`яніння, перекинувся в Криму, загинув пасажир.

Як повідомили у прес-службі ДАІ України, водій автомобіля Audi-100 під час виконання обгону у Красноперекопську не впорався з керуванням, машина виїхала за межі дороги і перекинулася.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля загинув на місці пригоди, а водій отримав тілесні ушкодження.