Комерсант хотів збагатитися за рахунок вагітної жінки

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу за статтею "шахрайство" стосовно приватного підприємця, який намагався збагатитися за рахунок вагітної жінки.

Як повідомила прес-служба наглядового відомства Криму, комерсант оформив фіктивний договір з працівником - молодою жінкою, яка перебувала на 7 місяці вагітності, і встановив їй зарплату у розмірі 10 тисяч грн. "Таким чином підприємець мав намір отримати компенсацію більше 40 тисяч гривень, пов`язану з нарахуванням допомоги по вагітності і пологах", - інформує прокуратура.

Працівники Фонду соціального страхування засумнівалися в законності наданих документів і звернулися до прокуратури.