«Союз» проситиме суд відмінити поправку Зайця до Конституції Криму

Партія «Союз» стверджує, що підготувала конституційне подання Верховної Ради Криму до Конституційного суду України щодо відміни «поправки Зайця» до основного закону автономії, яка обмежує республіканські повноваження.

«Сумнозвісна поправка порушує сам принцип існування Автономної Республіки Крим і ставить головний символ автономії – її Конституцію – в збиткове положення по відношенню до інших законів України», – йдеться в заяві «Союзу».

Верховна Рада Криму прийняла Конституцію Криму 21 жовтня 1998 року. 23 грудня 1998 року вона була затверджена законом України з врахуванням поправки народного депутата Івана ЗАЙЦЯ. У поправці мовиться про переваги українських законів над положеннями Конституції Криму в разі розбіжностей.

На думку активістів «Союзу», Крим може самостійно знайти вихід із складної економічної ситуації, але для цього автономії потрібно більше повноважень. «Крим має всі можливості для розвитку, проте вузьколоба і недалекоглядна позиція офіційного Києва перешкоджає реалізації величезного потенціалу республіки. Наш єдиний порятунок – Конституція Криму. Автономія здатна самостійно знайти вихід із складного положення», – відзначили в прес-службі.