Трагедія у Севастополі: загинув сапер, ще троє - поранені

Один сапер загинув, ще троє поранені в результаті вибуху артилерійського снаряду часів Великої Вітчизняної війни з Інкерманських штолень у Севастополі.

Артснаряд калібру 45 мм вибухнув під час вивантаження сьогодні у Балаклавському районі Севастополя, на спецполігоні зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, загинув сапер МНС - сержант служби цивільного захисту, 1973 року народження.

Важко поранений майор служби цивільного захисту, 1978 року народження. Старший сержант і сержант легкопоранені. Постраждалим надана невідкладна медична допомога, вони госпіталізовані.

Спеціальна комісія МНС проводить службове розслідування.