Тюркський марш відбувся у Криму

Марш єднання і миру провели представники тюркських народів сьогодні в центрі Сімферополя.

Близько 200 представників Туреччини, Азербайджану, Татарстану, Якутії, Башкирії, Кіпру, Криму та інших країн і регіонів, багато хто з яких був у національному одязі, пройшли від будівлі кримськотатарського театру центральним проспектом Сімферополя до головної площі міста. «Ми проводимо марш єднання, марш за мир», - сказав один із його учасників.

Люди несли прапори своїх регіонів і транспаранти англійською мовою на підтримку Східного Туркестану. Перехожим вони роздавали маленькі прапорці Туреччини.

На центральній площі Сімферополя активісти відпустили в небо білих голубів - символ миру.

Після цього учасники XIV курултаю Міжнародного об`єднання тюркської молоді, який з 10 серпня проходить в Криму, відвідали земельну ділянку на вулиці Ялтинська, де кримські татари хочуть будувати Соборну мечеть. Там вони провели акцію на підтримку цього наміру - підняли прапори кримськотатарського народу, України і об`єднання тюркської молоді.

Востаннє тюркский молодіжний курултай відбувався в Криму в 1994 році.